Atatürk Havalimanı Saldırısında İstenen Cezalar Belli Oldu

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Cezaevi’nin karşısında bulunan binada görülen 6. duruşmada 36 tutuklu sanık ve terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ile saldırıda yaralananlar “şikayetçi” sıfatıyla katıldı. Yabancı uyruklu sanıklar için Rusça ve Arapça tercümanlar da duruşmada hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Mahkeme Başkanı, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazır olduğunu söyledi. Savcısı 28 Haziran 2016 tarihinde IŞİD’in gerçekleştirdiği saldırıda 46 kişinin hayatını kaybettiğini, 163 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

SAVCI 6 SANIĞA REKOR CEZA TALEP ETTİ

Savcı, tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimanı’nin “Anayasayı ihlal”, “Tasarlayarak kasten öldürmek”, “Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs”, “Nitelikli mala zarar verme” ve “Örgüt üyeliği” suçlarından toplam 46’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 2 bin 150’şer yıldan 3 bin 371’er yıla kadar hapis çarptırılmasını talep etti.

15 SANIĞIN ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNDAN 15’ER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

15 tutuklu sanığın “Örgüt üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapsini talep eden savcı, 21 sanığın ise cezalandırılmasına yeterli delil elde edilemediğinde tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verilmesini talep etti. Savcı, hakkında yakalama kararı bulunan 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi. 28 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda terör saldırısı düzenlendi. IŞİD mensubu olduğu öğrenilen 3 terörist, Dış Hatlar Terminali'nden girdikleri havalimanında çevreye rastgele ateş açtı, ardından da üzerlerindeki bombaları patlattı. Saldırıda 46 kişi hayatını kaybederken, 163 kişi yaralandı.

Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırı, 2016 yılı içerisinde İstanbul'da gerçekleştirilen dördüncü bombalı intihar saldırısı oldu. Bundan önce, 12 Ocak 2016'da Sultanahmet Meydanı'nda ve 19 Mart 2016'da İstiklâl Caddesi'nde IŞİD tarafından düzenlenen intihar saldırılarında 16 turist hayatını kaybetti. 7 Haziran 2016'da ise Vezneciler semtinde bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında 5'i polis memuru, 7'si sivil toplam 12 kişi yaşamını yitirdi. TAK saldırının sorumluluğunu üç gün sonra üstlendi.

Ayrıca Atatürk Havalimanı saldırısı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleştirilen üçüncü havalimanı saldırısı olarak kayıtlara geçti. 1982 yılında ASALA tarafından Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti. 23 Aralık 2015'te TAK tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen havan topu saldırısında ise bir temizlik işçisi hayatını kaybetmişti.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 15:11