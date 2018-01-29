Atatürk Havalimanı'nda şüpheli araç paniği

Atatürk Havalimanı'nda dün gece geç saatlerde korku dolu anlar yaşandı.Son dakika edinilen bilgilere göre İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda görevli polisin şüphe üzerine durdurmak istediği beyaz renkli Clio marka araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.Güvenlik güçleri olay yerinden kaçmaya çalışan aracı ateş açarak durdurmaya çalıştı.

Durumu farkeden Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nde görevli 3 taksici ise taksileri ile şüpheli aracı takip etti ancak edinilen bilgiye göre araca ulaşamadı.

Otomobil olaydan yaklaşık 20 dakika sonra Şirinevler yan yolda terkedilmiş ve bir bölümü yanmış halde bulundu.Edinilen bilgiye göre, aracın başında olduğu görülen kimliği belirsiz 3 kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve heryerde şüphelilerin arandığı öğrenildi.