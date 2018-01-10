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Atatürk Havalimanı'nda lüks taksi dönemi resmen başladı

Taksiciler Kooperatifi tarafından Atatürk Havalimanı'nda lüks taksi dönemi resmen başladı . Başlatılan lüks taksi döneminde yeni araçlar filoya eklenmeye başladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:30
Atatürk Havalimanı'nda lüks taksi dönemi resmen başladı

Piyasa değeri 350 bin TL olan lüks arabalar artık havalimanında yolculara taksi hizmeti sunacak.Taksiciler Kooperatifi tarafından Atatürk Havalimanı'nda lüks taksi dönemi resmen başladı . Başlatılan lüks taksi döneminde yeni araçlar filoya eklenmeye başladı.

Türkiye'nin en önemli sınır kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı'nda Taksiciler Kooperatifi bir yeniliğe imza attı. Yüzlerce taksiyle yerli ve yabancı turistlere hizmet veren taksilere, artık lüks taksiler de eklendi.Piyasa değeri 350 bin TL olan araçlarlada isteyenler yolculuk yapabilecek.

LÜKS TAKSİNİN FİYATI NE KADAR ?

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ; "Lüks araçlar normal taksilere göre iki katı fazla tarifeyle müşterilere hizmet sunuyor. Taksimetre açılış ücretimiz 8 TL olup kilometre başına 5 TL, indi bindi ücreti ise 20 TL'dir. Bu araçların sayısını artırarak korsan taşımacılığın da önüne geçeceğiz. Bu hizmeti sunmaya bize destek olan başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilgili kurumlara teşekkür ediyoruz.'' diye konuştu.

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