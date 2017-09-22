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Atatürk Havalimanı'nda korku dolu anlar Özel jet düştü alev alev yandı

TC-KON tescilli özel jet iniş takımlarındaki arızalar nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda acil iniş yaparken düştü ve alev alev yandı.Neyse ki kaza da can kaybı yaşanmadı.

22 Eylül 2017 Cuma 09:29
Atatürk Havalimanı'nda korku dolu anlar Özel jet düştü alev alev yandı

Atatürk Havalimanı’ndan kalkan TC-KON tescilli Cessna Citation VII tipi özel jet, acil durum bildirdikten sonra iniş sırasında pistten çıkarak yandı. Olayda uçakta üç mürettebat ve bir yolcu yaralı olarak kurtarıldı. EuroAir’e ait, Koçoğlu Havacılık tarafından işletilen 1998 model TC-KON tescilli uçak, saat 21.20’de Kıbrıs’taki Ercan Havalimanı’na gitmek üzere Atatürk Havalimanı’ndan kalktı. Kalkıştan kısa bir süre sonra uçakta iniş takımlarında arıza ortaya çıkan jetin pilotları geri dönme kararı aldı. Atatürk Havalimanı kulesi ile temasa geçen pilotlar, öncelikli iniş izni istedi. Havalimanı itfaiye ve kurtarma ekipleri acil durum için pistte yerlerini aldı.

Havalimanı kapatıldı 

Saat 21.30’da çift motorlu iş jeti Atatürk Havalimanı’nın 35 sağ pistine teker koydu. Ancak iniş takımları katlanan uçak pistte kaydı ve toprak alana çıktı. Alev alan uçağa hemen havalimanı itfaiyesi müdahale etti. Uçakta bulunan pilotlar Muzaffer Kütük, Mehmet Mümin Turan, hostes Duygu Doğaçay ve yolcu Mehmet Şahin itfaiye tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Dört kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay nedeniyle Atatürk Havalimanı iniş trafiğine bir süreliğine kapatıldı. Sadece Florya-Ataköy istikametindeki 05/23 pistinden kalkış izni verildi.

Son Güncelleme: 22.09.2017 09:32
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