ATATÜRK HAVALİMANI'NDA CEP TELEFONU KAÇAKÇILIĞI 

Haber: İbrahim YILDIZ-Kamera: İSTANBUL,()

Hong-Kong'tan gelen ve 'gemi motor aksanı' olarak beyan edilen kargodan yurda kaçak yolla sokulmak istenilen piyasa değeri toplam 4 milyon 500 bin lira olan 13 bin 300 adet cep ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü'ne gemi motor aksanı olarak beyan edilen kargodan şüphelendi. Ekipler bunun üzerine kargo ve işlemleri takibe aldı. Gümrük işlemlerini gerçekleştireceği beyan edilen müşavirlik firmasından eşyaların kendilerine ait olmadığı bilgisi üzerine kargo x-ray taramasından geçti. Yapılan tarama sonucu kargonun içinde beyan edildiği gibi gemi motor aksamı yerine, kolilerde 13 bin 300 adet cep telefonu bulundu. Ekipler piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan cep telefonlarına el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü dökümü:

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-Gümrük ekiplerinin çektiği görüntüler

-Cep telefonlarının görüntüsü

-Kargonun içindeki kutular

-Genel ve detaylar

