Atatürk Havaalanında düşen jetin pilotu o korku dolu anları anlattı !

Atatürk Havalimanı'nda inişi sırasında pistten çıkarak yanan özel jetin baş pilotu Muzaffer Kütük taburcu oldu. Jetin tekerinin patladığı söyleyen Kütük, “Durduramadım uçağı olay bu, şükür herkes iyi önemli olan bu. Lastik patladı. Uçağı kurtarmak ve yolcuları kurtarmaktan başka bir şey hissetmedik” dedi.

Atatürk Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde inişi sırasında pistten çıkarak yanan özel jetin baş pilotu Muzaffer Kütük taburcu oldu. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan pilot Kütük, çıkışta yaşanan kaza hakkında bilgi verdi. Ayrıca pilot Kütük tüm mürettebatın iyi durumda olduğunu söyledi.

Jetin tekerinin patladığı söyleyen Kütük, “Durduramadım uçağı olay bu, şükür herkes iyi önemli olan bu. Lastik patladı. Uçağı kurtarmak ve yolcuları kurtarmaktan başka bir şey hissetmedik” diye konuştu.

Öte yandan, ikinci pilot Mehmet Metin Turan'ın tedavisine devam edildiği, hostes duygu Doğançay'ın ise sabaha karşı taburcu edildiği öğrenildi.