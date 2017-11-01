Atatürk'e hakaret eden Süleyman Yeşilyurt'un cezası belli oldu !

Derin Tarih isimli programa katılarak Atatürk ve manevi kızı Ülkü Adatepe hakkında açıklamalarda bulunan Süleyman Yeşilyurt hakkında soruşturma açılmıştı ve Yeşilyurt'un cezası belli oldu.