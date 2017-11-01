Atatürk'e hakaret eden Süleyman Yeşilyurt'un cezası belli oldu !

Derin Tarih isimli programa katılan ve birbirinden çarpıcı ifadeler kullanan Süleyman Yeşilyurt hakkında açılan soruşturmanın sonucu belli oldu.TV Net ekranlarında yayınlanan 'Derin Tarih' isimli programa katılan Süleyman Yeşilyurt Atatürk ve manevi kızı Ülkü Adatepe hakkında yaptığı açıklamalar sonrasında büyük tepki çekmişti.
Yeşilyurt'un Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe hakkındaki sözlerini televizyon ekranlarında sarfetmesi sonucu "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçundan beraat aldı fakat , "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ünlü yazar Süleyman Yeşilyurt'un cezası belli oldu.Mahkeme sanık Yeşilyurt'u 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı fakat bu cezayı erteledi.