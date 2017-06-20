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Atatürk'e Hakaret Eden Meczup Tutuklandı!

Atatürke hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı olan Hasan Akar tutuklandı. 

20 Haziran 2017 Salı 14:26
Atatürk'e Hakaret Eden Meczup Tutuklandı!

Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan ve 43 gün sonra Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim olan Hasan Akar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

"ATATÜRK İLE İLGİLİ ÜSLUBUM YANLIŞTI"

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne hakim karşısına çıkan Hasan Akar hakkındaki suçlamalara karşı savunmasını yaptı. Hasan Akar, ev ortamında kendisine bir gencin soru sorduğunu ve soru üzerine okuduğu kitaplardaki bilgileri naklettiğini söyledi. Söz konusu alıntı yaptığı kitapların isimlerini tek tek söyleyen Akar,  "Ben de o anda ihtiyari ve irademin dışında dini hassasiyetimle söyledim. Bazı kitaplar böyle olduğu için nakil yaptım.  Atatürk ile ilgili üslubum yanlıştı. Bilerek böyle bir suç işlemedim" dedi. Akar ,beraatini istedi.

MAHKEME TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ

Mahkeme de suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesini de göz önünde bulundurarak Hasan Akar'ın tutuklanmasına karar verdi.  Hasan Akar adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek. 



Son Güncelleme: 20.06.2017 14:59
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