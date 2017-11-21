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Ataşehir'de korkunç kaza ! Geriye 3 tane çocukları kaldı ..!

İstanbul Ataşehir'de korkunç kaza ...Ataşehir'de bir kazaya karışan servis minübüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.Kaldırıma çıkan minübüs orada yürüyen karı ve kocayı ezdi.Korkunç olay sonrasında karı ve koca hayatını kaybetti.

21 Kasım 2017 Salı 11:13
Ataşehir'de korkunç kaza ! Geriye 3 tane çocukları kaldı ..!

İstanbul Ataşehir'den dün sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.Ataşehir'de bir kazaya karışan servis şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.Kaza esnasında kaldırımda yürüyen karı kocayı ezen minübüs duvara çarparak durabildi.Yaşanana korkunç hadisenin ardından kaldırımda yürüyen karı ve kocanın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri geldi.Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Gülseren Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini , Saffet Ünal'ın ise hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Daha sonra hastaneye kaldırılan Saffet Ünal'ın bütüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve onun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kötü haberi alan çiftin yakınları olay yerinde adeta yığılıp kaldı.Çiftin 3 tane de çocukları olduğu öğrenildi ...

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