ATAŞEHİR'DE KAMYONETTEKİ HIRSIZLIK ANI KAMERADA 



Haber: İSTANBUL,()

Ataşehir'de park halindeki kamyonetin brandasını keserek araçtaki malzemeleri çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre 16 Ocak'ta Ataşehir Karaman Caddesi üzerinde park halindeki bir kamyonetin brandasını keserek araçtaki malzemeleri çalmaya çalışan şüpheli A.D (25) suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin aynı gün saat 14.00 sıralarında araç içerisinden dizüstü bilgisayarın çalınması, 16.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi'ndeki bir okulun güvenlik görevlisini tehdit ederek okuldan 40 lira çalınması olayının faili olduğu tespit edildi. Emniyette bir hırsızlık ve 3 kere uyuşturucu madde kullanmaktan kaydının olduğu da bildirilen A.D. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Cep telefonu yansıyan görüntülerde şüphelinin kamyonetin arkasına çıkıp brandayı kestiği, araçtaki malzemeleri dışarı çıkardığı görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri