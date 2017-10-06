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Atalay Filiz'in Psikolojik Olarak Kendini Cezalandırma Yöntemi

Atalay Filiz, 3 farklı cinayetten Silivri Ceza Kurumu’nda tek kişilik bir odada yargılanıyordu. Türkiye’nin ilk seri katili olarak anılan Atalay Filiz’in, avukatın sunduğu dilekçede odasında idrar ve dışkısını biriktirmeye başladığı, bunu farkeden gardiyanların Atalay Filiz’i dövdüğü iddia edildi. Psikolog ve Uzm. Aile Danışmanı Serap Ağalar, Atalay Filiz’in bu durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

06 Ekim 2017 Cuma 11:05
Atalay Filiz'in Psikolojik Olarak Kendini Cezalandırma Yöntemi

Atalay Filiz, 3 farklı cinayetten Silivri Ceza Kurumu’nda tek kişilik bir odada yargılanıyordu. Türkiye’nin ilk seri katili olarak anılan Atalay Filiz’in, avukatın sunduğu dilekçede odasında idrar ve dışkısını biriktirmeye başladığı, bunu farkeden gardiyanların Atalay Filiz’i dövdüğü iddia edildi.

Psikolog ve Uzm. Aile Danışmanı Serap Ağalar, Atalay Filiz’in bu durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Atalay Filiz’in daha önceki ifadeleri ve çevresinden alınan bilgiler doğrultusunda kompulsif davranış bozukluklarının olduğu saptanmıştı. Dispozofobi ismi verilen bir diğer davranış bozukluğu ise eski dergiler, önemsiz e-postalar, başka kişilere gereksiz gözüken bir çok şeyi biriktirme ve atamamadır. Atalay Filiz’inde meyveleri aylarca evinde sakladığı ve onların küflenme süreçlerini izlediği, ölen kaplumbağasını mumyaladığı bilgileri edinilmişti. Bu davranış bozukluğu, çocukluktan oluşan ve yetişkinlik sürecine kadar bazı durumlara kadar farkedilemeyen davranış bozukluğudur. Atalay Filiz’in durumu dispozofiden bazı duygu farklılıkları taşır. İdrar ve dışkı biriktirmenin psikolojik saptaması çocukluk ve yetişkinlerde yaşanılan durumlara göre değişkenlik gösterir. Çocukların ailesine idrar veya dışkısını gösterme ihtiyacı psikolojide ödüllendirilme isteği olarak adlandırılırken Atalay Filiz’in bulunduğu ortam dolayısıyla etrafında zarar verecek bir opsiyonu kalmadığı için artık bir cezalandırma yöntemi olarak ruhu kendi kendini kemirmeye başlamıştır. Ölüm isteği ile bağdaşan bu durum Atalay Filiz’in, psikolojik olarak pişmanlığı ile öfke karmaşasının farkındalığı ile ilişkilidir. Fakat böyle bir kişi eğer hayatını yine sosyal olarak sürdürme imkanı bulursa yine de bu psikolojiden çıkıp çevresine zarar vermeye devam eder.

Son Güncelleme: 06.10.2017 11:14
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