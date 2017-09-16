ASKON Seçimlerinde Kavga ! Cumhurbaşkanı Erdoğan Katılımdan Vazgeçti!

Bugün Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) kongresi öncesi sahte delege iddiası nedeniyle kavga çıktı. Çevik kuvvet polisinin müdahale ettiği kavga sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye katılmaktan vazgeçti.



Kongrede davetliler arasında yer alan Avrasya Medya Birliği Onursal Başkanı Melih Göğebakan, yaşanan kavganın ardından salonda büyük bir gerginlik çıktığını ifade ederek, " Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir ortamın içinde bulunmak istemedi ve kongreye katılmaktan vazgeçti." dedi.



Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin seçimleri öncesi koltuk uğruna çirkin görüntülerin yaşandığı ifade eden Göğebakan,salonda gerginliğin sürdüğünü, adayların kürsüyü işgal ederek birbirlerini suçladığını ve kongrenin iptal edilmesinin beklendiğini ifade etti...



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