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ASKON'dan Kongre Açıklaması : Zorbalık Yapanları Hukuka Davet Ediyoruz

18 Eylül 2017 Pazartesi 09:51
ASKON'dan Kongre Açıklaması : Zorbalık Yapanları Hukuka Davet Ediyoruz

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, olaylı kongre sonrası açıklama yaptı.

ASKON AÇIKLAMASI

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 10. Olağan Genel Kurulu’na ilişkin kamuoyunun doğru bilgiler almasına adına bu bülteni siz değerli basın mensuplarının bilgilerine sunmaktayız.
Malumunuz üzere bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’in teşrifleri ile 10. Olağan Genel Kurulumuzun gerçekleştirilerek ASKON’un yeni başkanını seçeceğini sizlere iletmiştik.
Ne var ki, ASKON değerlerine uyan, bir bayram ve şenlik havasında geçeceğini umduğumuz 10. Olağan Genel Kurul öncesi istemediğimiz, tasvip etmediğimiz ve şiddetle kınadığımız olaylara şahit olduk.
Delege Kayıt Büroları İşgal Edilmiştir

Mevcut Başkanımız Mustafa Koca’nın aday olmayacağını belirtmesi üzerine Genel Kurulumuzda, başkanlık için iki adayın listesi delegelerimizin teveccühüne sunulmuştur. ASKON tüzüğünün gayet açık ve net olmasına, Genel Kurul çalışmalarının bu tüzüğe göre noksansız yapılmasına rağmen bugün Genel Kurul öncesi ASKON Başkan Adaylarından Adnan Danışman’ın ekibi tarafından delege kayıt büroları işgal edilerek Genel Kurul sabote edilmiştir. Burası Hukuk Devleti, İşgalcileri Şiddetle Kınıyoruz

Adnan Danışman ve ekibinin hukuki yolları seçmeyerek, delege kayıt bürolarını zorbalıkla işgal edip seçimi engelleme çalışmaları bu konuda haksız isnatta bulunduklarının açık bir gerekçesidir. 

ASKON’un değerlerine zarar veren, ASKON kültürünün dışında gerçekleştirilen bu zorbalığı ve bu zorbalığı yapanları şiddetle kınıyoruz. Biz hukuk devletine olan inancımızı taşımakla birlikte, hukuksal olarak haklılığımıza inanıyor, zorbalık yapanları da hukuka davet ediyoruz. 

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Genel Kurul öncesi bu saygısızlığa şahit olan tüm katılımcılara ve üyelerimize kamuoyu nezdinde özürlerimizi iletir, saygılarımızı sunarız. 

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