ASKON'da Hasan Ali Cesur Dönemi!

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 10. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Mevcut Başkan Mustafa Koca’dan sonra ASKON Başkanını belirleyecek olan Genel Kurul’da oy kullanan delegelerin tamamına yakın oyunu alan Hasan Ali Cesur ASKON’un yeni genel başkanı oldu.

Genel Kurul sonrası teşekkür konuşması yapan ASKON’un yeni başkanı Hasan Ali Cesur, yeni dönemde ASKON olarak hedeflerinden birinin; ‘Yerli ve milli kavramının içini tam olarak doldurup, bu pozisyonuyla bölgesel ve küresel projeler, işbirlikleri ve markalar çıkarabilen işadamları topluluğu olabilmek’’ olduğunu söyledi. Başkan Cesur ayrıca ASKON’un yeni dönemde, misyonu doğrultusunda ülke geleceği için nitelikli fikir ve proje üretmeye devam edeceğini bu çalışmaları da raporlaştırarak kamuoyuyla paylaşacakları bilgisini verdi.

Hasan Ali Cesur

Bir önceki dönem Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunarak ASKON’un Dünya’ya açılmasına katkıda bulunmaya çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü iyi derece ile bitirdi. Özel sektörde mühendislik ve üst düzey yöneticilik yaptı. Askerlik görevimi Asteğmen olarak tamamladı. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilen Cesur evli ve üç çocuk babası. Hasan Ali Cesur ayrıca elektrik, elektronik ve robotik ürünler üzerine faaliyet gösteren firmanın Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

