Askerlerin Zehirlenme Olayına 21 gözaltı!

MANİSA'da 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda önceki akşam 731 askerin akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırılmasıyla ilgili dün akşam 19, bu sabah da 3 olmak üzere toplam 21 kişi gözaltına alındı. Manisa'daki askeri birliklerde dördüncü kez zehirlenme olayı yaşandı.



Kışladaki zehirlenmeyle ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirten Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celattin Şimşek, "Kışlaya yemek veren yüklenici firmanın denetim, gözetim ve kontrol sorumlusu olarak 19 kişi şüpheli sıfatı ile gözaltına alınmış, bu sayı an itibari ile 21'e yükselmiştir. Konuyla ilgili en ufak bir husus atlanmaksızın her türlü emare araştırılmaktadır" dedi.



Başsavcısı Akif Celattin Şimşek'in konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklaması şöyle:



"17 Haziran 2017 tarihinde Manisa'da bulunan Albay Arif Seyhun Kışlası'nda, akşam yemeğinin ardından bir grup askerin baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile müracaatı üzerine gıda zehirlenmesi tanısı konulmuş ve il merkezinde bulunan çeşitli hastanelere, ilk belirlemelere göre 731 askerimizin sevki sağlanarak tıbbi müdahale gerçekleştirilmiştir. Tedavi sonucu şu an itibariyle hayati tehlikesi olan askerimizi yoktur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca meydana gelen mükerrer vaka üzerine ikinci bir soruşturma başlatılmış, mağduriyete uğrayan askerlerimizden kan ve idrar örnekleri, akşam yemeğinde servis edilen tavuk ve diğer gıdalardan, kullanılan su ve diğer tüm malzemelerden numune alınmış, gerekli uzman bilirkişi incelemesine gönderilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüz de özel bir büro oluşturularak gerekli çalışmalar en titiz bir şekilde devam etmektedir. Kışlaya yemek veren yüklenici firmanın denetim, gözetim ve kontrol sorumlusu olarak 19 kişi şüpheli sıfatı ile gözaltına alınmış, bu sayı an itibari ile 21'e yükselmiştir. Konuyla ilgili en ufak bir husus atlanmaksızın her türlü emare araştırılmaktadır. Halkımızın ve kamuoyunu provokasyona meydan verecek yaklaşımlardan uzak durması ve gelişmelerin kendileri ile paylaşılacağının bilinmesi gerektiğini belirtiriz."



4'ÜNCÜ ZEHİRLENME OLAYI



23 Mayıs tarihinde Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 1049 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti.



Bu olaydan 4 gün sonra, 27 Mayıs tarihinde bu kez, Kırkağaç 6'ncı Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda zehirlenme vakası yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı.



16 Haziran cuma günü Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı General Seyfettin Çalbatur Kışlası'nda 69 asker hastanede tedaviye alınmış, ardından hepsi taburcu edilmişti.

Manisa Valiliği, Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan askerlerden 7'sinin daha tedavi gördüğü hastanelerden taburcu edildiğini açıkladı.



ASKERLERİN DURUMU İYİYE GİDİYOR



Bugün saat 12.30 itibariyle 37 askerin hastanelerde tedavisine devam edildiği belirilen açıklamada, "Manisa Devlet Hastanesi'nde 22, Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde 7, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 8 asker müşahede altında bulunmaktadır. Tedavileri devam eden askerlerimizin durumu iyiye gitmektedir" denildi.