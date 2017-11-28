Askeri araç kaza yaptı , çok sayıda asker yaralandı !

Son dakika gelen bilgilere göre kazanın kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Tekir Yaylası'nda meydana geldiği öğrenildi.

Havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olması sonucu askerleri taşıyan minübüsün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti.Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu askerleri taşıyan minübüs şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen korkunç kazada 1'i astsubay, 1'i uzman çavuş 13'ü er olmak üzere 15 asker yaralandı.Durumu fark eden yoldan geçen vatandaşlarda araçlarını durdurup yaralı askerlere yardım etmek istedi.Tam o sırada yoldan geçen bir kamyonun park halinde duran arabaya çarpması sonucu da 2 kişi de yaralandı.

Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Tedavilerine başlanan askerlerin durumunun iyi olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.