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Asker Sınırda Barzani Panikte!

Türk Askerinin Irak askeri ile birlikte sınırda yaptığı tatbikat, Mesut Barzani'yi tedirgin etti. Tüm ikazlara rağmen referandumu yapan ve bundan geri adım atmayan Barzani'nin Türkiye'nin ciddiyeti karşısında tedirgin olduğu ifade edildi.

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:54
Asker Sınırda Barzani Panikte!

İsrail'in desteği, Türkiye,Irak ve İran'ın karşı çıktığı referandumla şimşekleri üzerine çeken Kuzey Irak Bölgesel Lideri Mesut Barzani'yi savaş korkusu sardı.

Türkkiye'nin Irak askeri ile birlikte sınıra sıfır noktası olan Silopi'de askeri tatbikat yapmasından endişe duyan Barzani, Türkiye'ye ilişkilerin düzeltilmesi adına
heyet göndermek istediği, Türkiye'nin ise buna sıcak bakmadığı öğrenildi.

Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani başkanlığında toplanan Referandum Yüksek Konseyi ambargo ve savaş tehlikesi üzerinde yoğunlaşırken, İran'dan çok çarpıcı
bir hamle geldi.

İran Tanklarını Kuzey Irak sınırına kaydırarak adeta gövde gösterisi yaptı. Irak hükümeti ise ilk olarak ambargo kartını devreye soktu. Kuzey Irak'taki memurların maaşlarını kesen ve gıda yardımı
dahil tüm maddelerin geçişini yasaklayan Irak hükümetine Irak Parlamentosu'nun Kürt parlamenteri Tavge Ahmet tepki gösterdi. Ahmet "Kürdistan halkının maaşlarını ve ekmeğini kesmek soykırımdan daha az değil" dedi.

Son Güncelleme: 02.10.2017 16:03
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