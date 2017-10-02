Asker Sınırda Barzani Panikte!

İsrail'in desteği, Türkiye,Irak ve İran'ın karşı çıktığı referandumla şimşekleri üzerine çeken Kuzey Irak Bölgesel Lideri Mesut Barzani'yi savaş korkusu sardı.

Türkkiye'nin Irak askeri ile birlikte sınıra sıfır noktası olan Silopi'de askeri tatbikat yapmasından endişe duyan Barzani, Türkiye'ye ilişkilerin düzeltilmesi adına

heyet göndermek istediği, Türkiye'nin ise buna sıcak bakmadığı öğrenildi.

Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani başkanlığında toplanan Referandum Yüksek Konseyi ambargo ve savaş tehlikesi üzerinde yoğunlaşırken, İran'dan çok çarpıcı

bir hamle geldi.

İran Tanklarını Kuzey Irak sınırına kaydırarak adeta gövde gösterisi yaptı. Irak hükümeti ise ilk olarak ambargo kartını devreye soktu. Kuzey Irak'taki memurların maaşlarını kesen ve gıda yardımı

dahil tüm maddelerin geçişini yasaklayan Irak hükümetine Irak Parlamentosu'nun Kürt parlamenteri Tavge Ahmet tepki gösterdi. Ahmet "Kürdistan halkının maaşlarını ve ekmeğini kesmek soykırımdan daha az değil" dedi.