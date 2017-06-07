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Asker İçtima Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Şehit Oldu

 İZMİRin Foça İlçesi'nde, içtima sırasında kalp krizi geçiren 21 yaşındaki jandarma uzman onbaşı Halil Ersoy, yaşamını yitirdi. 

07 Haziran 2017 Çarşamba 00:13
Asker İçtima Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Şehit Oldu

Yeni Foça 7'nci Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda eğitim gören jandarma uzman onbaşı Halil Ersoy, akşam saatlerinde içtima sırasında kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Hemen revire kaldırılan Ersoy, burada yapılan tüm müdahalelere karşın şehit oldu. Uzman onbaşı Ersoy'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Ersoy'un, 14 Nisan- 14 Temmuz tarihleri arasındaki 23'üncü Dönem Terörle Mücadele Harekatı Kursu'nda eğitim aldığı belirtildi.

Uzman onbaşı Ersoy'un şehit olduğu haberi Balıkesir'in Altıeylül İlçesi'ndeki baba ocağına İlçe Kaymakamı tarafından verildi. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti.



Son Güncelleme: 07.06.2017 00:16
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