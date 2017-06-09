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"Asker Göndermek Doğru Değil, Türkiye Arabulucu Olmalı"

Prof.Dr. Mithat Baydur, Katar krizinin bölgeye sirayet etme ve daha geniş yayılma potansiyeli taşıyan bir kriz olduğunu söyledi.

09 Haziran 2017 Cuma 17:31
"Asker Göndermek Doğru Değil, Türkiye Arabulucu Olmalı"

DOĞAN HABER AJANSI - ÜSKÜDAR Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mithat Baydur, Katar krizinin içinde bölgeye sirayet etme ve daha geniş yayılma potansiyeli taşıyan bir kriz olduğunu o yüzden taraf olmak yerine bir takım arabulucu ve yapıcı bir rol üstlenmek gerektiğini söyledi.

Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mithat Baydur, Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Libya ve Maldivler'in, Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklamasıyla birlikte ortaya çıkan krizi ve Türkiye'nin bu noktadaki durumuna ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Baydur, "Katar'ın ilginç bir ülke olma konumu var. Katar bir taraftan el kaide, Taliban gibi uzun yıllardır Sünni İslam camiasına ait olan bu tür örgütlere yardım ediyor. Bir taraftan da Şii dünyasının önemli bir ülkesi olan İran'la arası iyi" dedi.

"KATAR CEZALANDIRILIP DENKLEM DIŞINA İTİLECEK"

Katar'ın 40 yıllık statükoyu bozduğunu söyleyen Baydur, "Katar İran ile işbirliği içerisinde, biz ABD'nin Trump'ın gelişinden itibaren İran'a karşı bir Sünni koalisyon cephesi oluşturmaya başladığını görüyoruz. Özellikle İsrail lobisinin baskısıyla, ertelenmiş bir İran operasyonu gelecekti. Bunun ayak seslerini bizde söylemiştik. Katar 40 yıllık statükoyu bozdu. Orada söz dinlemiyor, onların dışında bir hareket alanı ilan ediyor. Katar bu çizgi dışı hareketlerine devam ederek siyasi manifesto niteliğinde bir şey açıkladı. Dedi ki 'Bundan sonra Ortadoğu'nun siyasi şekilmesinde önemli bir siyasi figür olarak Hizbullah ve Hamas'ta olmalıdır. Bunları denklem dışında tutarsanız Ortadoğu'da kalıcı barışın olması mümkün değil'.Bunlar kolay kolay affedilecek şeyler değil, süratle Katar'a operasyon başladı. Katar burada cezalandırılacak ve denklem dışına itilecektir" diye konuştu.

"İRAN OPERASYONU ÖNCESİ MARJİNAL ÜLKELER ÇİZGİ DIŞINA İTİLİYOR"

Her şeyin Trump'ın Suudi Arabistan'ı ziyaretiyle başladığını belirten Baydur, "Önce Sünni koalisyon cephesindeki hazırlıkları tamamladılar. Fakat bu cepheyi İran'a karşı bir hareketi dizayn etmeden önce Sünni cephe içerisindeki çizgi dışı,marjinal hareketleri de önce tasfiye ediyorlar. İran öncesi Sünni cephesi içerisindeki çizgi dışı hareketlerde bulunan ülkelerin alan dışına itilmesi operasyonudur. Katar üzerinden İran'a yapılan bir operasyondur, İran üzerinden Fransa ve Rusya'ya yapılacak bir operasyondur. ABD'nin kaos yaratma stratejisidir. Maalesef var olan mezhepsel fay hatları Sünni ve Şii camiası içerisinde de bu operasyonla tetiklenecektir. Bunun emarelerini de görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"KATAR'A ASKER GÖNDERME PROJESİ DOĞRU BİR PROJE DEĞİLDİR"

Katar krizinde daha ölçülü adımlar atılması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Baydur,  "Ortadoğu'ya Türkiye'nin açılması ayrı bir şeydir, saçılması ayrı bir şeydir. Türkiye'nin açılayım derken saçılma tehlikesini görüyorum. Katar'a asker gönderme projesi doğru bir proje değildir. Daha ölçülü adımlar atılması lazım. Hiç yan yana gelmeyecek ülkeler yan yana gelebiliyor. Çok farklı ittifaklar olabiliyor. Daha soğuk kanlı davranarak, gelişmeleri çok iyi okumak lazım. Katar krizinde çok acele etmemiz gerekiyor. Batı dünyasını da karşımıza almamalıyız" açıklamalarında bulundu.



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