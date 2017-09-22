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Aşk Ve Mavi Cemal Öldü'mü? Yeni Bölümde Varmı Yokmu Cüneyt Mete Diziden Neden Ayrıldı?

Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Aşk Ve Mavi Cemal Öldü'mü? Yeni Bölümde Varmı Yokmu Cüneyt Mete Diziden Neden Ayrıldı? yeni sezondan flaş gelişmeler

22 Eylül 2017 Cuma 20:46
Aşk Ve Mavi Cemal Öldü'mü? Yeni Bölümde Varmı Yokmu Cüneyt Mete Diziden Neden Ayrıldı?

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve milyonlarca izleyici kitlesine shaip olan Aşk Ve Mavi Cemal Öldü'mü? Yeni Bölümde Varmı Yokmu Cüneyt Mete Diziden Neden Ayrıldı?yeni sezonda flaş gelişmelerle girmeye hazırlanan Aşk Ve Mavi Dizisinde yeni sezonda gerçekleri öğrenen Ali'nin itirafına akrşılık ne yapacağını bilemeyen Cemal yeni bir plan yapıyor. peki cemal gerçekten öldümü?Cemalin ölmediği önümüzdeki günlerde izleyici karşısına çıkacağı açıklandı.

AŞK VE MAVİ CEMAL KİMDİR?

Cüneyt Mete, 1970 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimini Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. 2006 yılında Unutma Beni dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Köprü, Yeni Evli , Kurtlar Vadisi, Kayıp Prenses dizilerinde rol almıştır. Beni Affet dizisinde canlandırdığı Cesur karakteri ile kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Cüneyt Mete, Atv ekranlarında yayınlanan başrolü Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Aşk ve Mavi dizisinin kadrosunda yer almakta ve Cemal karakterini canlandırmaktadır.

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