Aşk Ve Mavi 21.Bölüm 2.Fragmanı Ali Mavi Ayrıldı'mı?

Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Aşk Ve Mavi 21.Bölüm 2.fragmanı yayınlandı.yeni bölümde Mavi Abisinin katili Ali'ye aşık olunca abisine ihanet etiğini düşünüp Ali'den boşanmak istediğini söyler. Ali bunu masada herkese anlatınca Cemal Büyük korku içine düşer. Eğer ali konuşursa Cemal hapse girecek. Cemal Ali'yi gerçekleri Mavi'ye anlatmaması konusunda uyarıcakmı?Ali Maviye abisi ile ilgil tüm gerçekleri anlatacakmı?Ali ile Mavi yolarını ayırıcakmı Aşk Ve Mavi yeni bölüm herkesi ekrana kilitleyecek.

Mavi, Ali'ye iyice âşık olduğunu anlar. Safiye, Fatma'yla Cemal'in arasında bir ilişki olduğundan şüphelendiği için suçluluk duyar. Fatma'nın gönlünü almak için ona "Safiye'nin Bir Günü" nü yaşatır. Konağa iyice yerleşen İlyas, Hasibe ve Birgül'ü ezmeye çalışır. Hatice'yle Ömer'in arasını yapmak için çılgınca bir plan hazırlayan Hasibe'nin oyunu kendi başına patlar.

AŞK VE MAVİ KONUSU

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır.

Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlayacaktır.