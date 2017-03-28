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Aşk Ve Gurur 5.Bölüm Fragmanı 4 Nisan Kenan Zeynep Neler Oluyor?

Show Tv’nin sevilen dizisi Aşk Ve Gurur 5.Bölüm Fragmanı Yayınlandı. 4 Nisan yeni bölüm tanıtımında Kenan Gerçekleri Zeynepe Anlattıktan Sonra Zeynep’in Kenan’a karşı tavırları değişir:Aşk Ve Gurur 5.Bölümü ile Show Tv Ekranlarında olacak.

28 Mart 2017 Salı 22:16
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Aşk Ve Gurur 5.Bölüm Fragmanı 4 Nisan Kenan Zeynep Neler Oluyor?

Show tv dizisi Oturdukları Evi alan Kenan’ın aslında çocukken yaşadığı ev olduğunu Öğrenen Zeynep çok şaşkındır. Kenan Zeynep’e geçmişi hakkında bazı açıklamalarda bulunur. Duyduklarından sonra Zeynep’in Kenana karşı davranışları tamamen değişir.diğer taraftan ise Zeynep ile Kenan kavgası tüm hızıyla devam etmektedir.

Murat ise Daha yüksek kazançlı paralarda daha yüksek davalar almaya karar verir.Murat Daha fazla para kazanmak için Selim’den yardım ister.Ve Selim arayıcılığıyla Şevval’ın davasını alır.Ali ve Şükran ile eğlenceli dakikalara geçirip eve oldukça geç gelen İpek Babası Mahmut’tan Hem Azar Hemde dayak yer. Yediği dayak sonrası İpek evi terk eder.evden kaçan İpek’e Ali ve Şükran sahip çıkar.

İpek ise herkesten gizli Esen ailesinin evinde kalır.Şevval ise Kenan ile Tarık’ın beraber yapacağı Projeyi bozmak için elinden gelen her şeyi yapar. Aşk Ve Gurur Yeni Bölümde Kenan ile Zeynep Arasındaki yakinlaşamda neler yaşanacak. Kenan Şevvala rağmen Tarık ile iş yapmayı başaracakmı?Aşk Ve Gurur Yeni bölümü ile Show tv ekranlarında olacak.

AŞK VE GURUR SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Oturdukları evin aslında Kenan’ın çocukken yaşadığı ev olduğunu öğrenen Zeynep büyük bir şaşkınlık yaşar. Diğer yandan Zeynep’le Kenan’ın arasındaki gerilim devam etmektedir. Murat, kazançlı davalar alıp, daha çok para kazanmak istemektedir. Bu konuda da Selim’den yardım ister ve Şevval'in bir davasını alır.

Şükran ve Ali'yle vakit geçirdikten sonra eve geç kalan İpek, babası Mahmut'tan dayak yer ve evden kaçar. Şükran ve Ali, İpek'e sahip çıkarlar. İpek gizlice Esen ailesinin evinde kalmaya başlar. Şevval, Kenan’ın Tarık’la birlikte yapacağı projeyi baltalamak için entrikalar peşindedir.

AŞK VE GURUR KONUSU:

Eski İstanbul mahallelerinden birinde yaşayan Esen Ailesi’nin beş çocuğundan biri. Zeynep’e çocukluğundan beri aşık bir adam Murat ve İstanbul’un köklü ve zengin ailelerinden birinin genç varisi Kenan. Murat’ın evlilik teklifinden hemen sonra Kenan’la tanışan Zeynep bir yol ayrımındadır.

Bir tarafta kendisini seven ama ona karşı büyük bir aşk hissetmediği Murat, diğer tarafta uzak durmak istese de çekimine karşı koyamadığı Kenan... Açık denizler ve güvenli limanlar arasında bir seçim yapmaya çalışan Zeynep, aşkı yeniden sorgulamaya başlar. Kenan ve Murat arasındaki düşmanlık giderek yükselirken arada kalan Zeynep olur. Aşk ve Gurur, Kenan ve Murat arasındaki düşmanlığın içinde kendini var etmeye çalışan Zeynep’in hikayesidir.



Son Güncelleme: 29.03.2017 02:08
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