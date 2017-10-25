Aşık Veysel 123.Yaşında ! Aşık Veysel'in hayat hikayesi

AŞIK VEYSEL'İN HAYATI

Asıl adı Veysel Şatıroğlu olan ama halk arasında Aşık Veysel olarak tanınan halk ozanımız 25 Ekim 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğmuş , 21 Mart 1973 yılında yine Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayatını kaybetmiştir.Çiftçi bir ailenin tek çocuğu olan Aşık Veysel çocuk yaşta geçirdiği çiçek hastalığı sebebiyle tek gözünü kaybetmiştir.Diğer gözünü ise aradan çok uzun bir zaman geçmeden bir değneğin batması sonucu kaybetmiştir.Genç yaşta iki gözünü de kaybeden Aşık Veysel'e babası vakit geçirmesi için bir saz aldı.İlk başlarda başla ozanların türkülerini seslendiren Aşık Veysel , 1933 yılında tanıştığı Ahmet Kutsi Tecer'in teşvikleriyle kendi sözlerini yazıp saz eşliğinde söylemeye başladı.Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Âşık Veysel daha sonra yakın köylerde saz eğitimide vermiştir.

Aşık Veysel eserlerinde yalın bir Türkçe kullanmıştır. Yaşama sevinciyle hüznü , iyimserlikle umutsuzluğu genellikle şiirlerinde iç içe kullanırdı.

AŞIK VEYSEL'İN BAŞLICA ESERLERİ

- Ala Gözlü Benli Dilber

- Aşkın Beni Elden Ele Gezdirdi

- Beni Hoş Görme Gardaşım

- Bir Derd Ehli Bulsam Derdim Söylesem

- Bir Küçük Dünyam Var İçimde

- Derdimi Dökersem Derin Dereye

- Dostlar Beni Hatırlarsın

- Gönül Bir Güzeli Sevmiş

- Hepimiz Bu Yurdun Evlatlarıyız

- Kara Toprak

- Memlekete Destan Oldum

- Sen Bir Ceylan Olsan Ben De Bir Avcı

- Senlik Benlik Nedir Bırak

- Sen Olmasan

- Uzun İnce Bir Yoldayım

Aşık Veysel'i 123.Yaş gününde saygı ,sevgi ve özlem ile anıyoruz ...