(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE) BEYOĞLU'NDAKİ BOMBANIN PATLAMA ANI KAMERADA 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()

BEYOĞLU'nda 9 Ocak’ta bir otoparkın önüne El Yapımı Patlayıcı (EYP) bırakılarak uzaktan kumanda sistemiyle patlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri patlamayla ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek EYP’yi bırakan şüpheli B.D.E.’yi tespit etti. TEM ekipleri 11 Ocak Cuma akşamı şüpheli B.D.E.’nin evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Yapılan geniş çaplı sorgulamada gözaltına alınan şüpheli B.D.E.’nin terör örgütü DHKP-C'den poliste kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli B.D.E.’nin Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

TEM ekiplerinin gözaltına aldığı B.D.E.’nin evinden çıkması, hazırladığı el yapımı patlayıcıyı bırakması, olay yerinden ayrılması ve patlamanın meydana gelmesi sonrasında ise tekrar evine dönmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelinin görüntüleri

-Bombanın patlama anı

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

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-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

-Bomba imha polisinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Bomba parçalarından detay görüntü

-Otoparktan detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü

-Bomba imha polisinin bomba parçaları üzerinde inceleme yapması

-Genel ve yakın detaylar