ARNAVUTKÖY'DE VAHŞET: KARISI VE İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ (1)

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - Murat SOLAK - İSTANBUL

Arnavutköy'de Suriyeli bir kişi, karısı ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Suriyeli bir kişi, karısı ile iki çocuğunu bıçak boğazlarını keserek öldürdü. İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı. Akrabalarının farketmesiyle olay ortaya çıktı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden görüntüler

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