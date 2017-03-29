Arka Sokaklar Mesut Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Geri Dönecek'mi Yerine Kim Gelecek?

Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden Arka Sokaklar dizisinin Komiseri Mesut Komiser Öldü'mü?Referanduma Hayır dediği için Kanal D Tarafından kovulduğu iddia edilen yakışıklı oyuncu Şevket Çoruh Yeni bölümde varmı yokmu Mesut Komiser teröristlerle girdiği çatışma sonrası vurularak hastaneye kaldırılıyor. peki yeni bölümde Mesur komiser ölşüyormu Must komiser'in yerine kim gelecek. akıbeti ne olacak ayrıntılar geldikçe yüklenecek.

Mesut için artık yolun sonu mu? Hastanede tedavi altında olan Mesut, kurtulabilecek mi? Mesut, görevdeyken vurularak yere serilir. En hızlı şekilde hastaneye getirilen Mesut'un vurulma haberini Oktay verir. Tüm ekip Mesut'a destek olmak için oradadır. Lakin Mesut'u hastanede bekleyen başka bir tehlike daha vardır. Kılık değiştirerek hastaneye sızan ezeli düşmanlar Mesut'un kaderini beklemek yerine buna bir son vermek ister. Mesut bu zor durumdan nasıl kurtulacak? Zeliş ise Alphan ile olan evliliğinden sonra artık ailesiyle arasında uçurum vardır. Hüsnü, el bebek büyüttüğü kızı Zeliş'i artık yanlarında istemez ve ona kapıyı gösterir. Zeliş ile Çoban ailesi yeniden mutlu bir aile olabilecekler mi?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Mesut, Kovandere’de, gece gündüz oğlunun peşindedir. Ekipçe, Tunç’u bulmak ve teröristleri ele geçirmek için, hummalı bir çalışma yürütürler. Gümüş ve adamları, Tunç’u elleri ve kolları bağlı olarak, oradan oraya sürüklerler. Mesut oğluna tam yaklaşmıştır ki çocuğu başka yere götürürler. Rıza Baba ve ekibin aklı Mesut ve Tunç’tadır ancak İstanbul’da da yapacakları iş ve yakalayacakları suçlular vardır.

Aslı isimli bir genç kız, çalıştığı büfede eski sevgilisi Haydar tarafından rahatsız edilmektedir. Aynı gün kız evinden kaçırılmıştır ve eve gelen ekip, kurşunun açtığı deliğe rastlar. Eski sevgili yakalanmıştır; ancak kızın kaçırıldığı saatte her zaman gittiği kahvede olduğu tespit edilmiştir. Aslı’yı kimin kaçırdığını bulmak için ekip her ipucunu değerlendirir. Mesut ve Oktay çatışmalar esnasında tesadüfen bir tünele ulaşırlar. İkisi de tünelin onları nereye götüreceklerini düşünmeden takip ederler.

Uykusuz geçen onca günün sonunda Tunç’a kavuşmak ümidiyle yola devam ederler. Tünel sonunda Mesut oğluna kavuşur ancak buradaki dava bitmez… Gümüş’ü saklandığı delikten çıkarmadan, bölgedeki çatışma bitmeden Mesut İstanbul’a gitmemeye kararlıdır. Mesut ve Oktay tip değiştirerek Gümüş ile bir araya gelir. Mesut, Gümüş’ün rehin aldığı insanları kurtarmaya çalışırken, adamın kendisini fark etmesi sonucunda, Gümüş’ün silahından çıkan kurşun Mesut’a isabet eder.

ARKA SOKAKLAR MESUT KOMİSER KISACA TANIYALIM:

Özel ekibin komiserlerinden. 90’lı yıllarda doğuda Özel Harekat’ta görev almış. Bu görevden kalma travmalarla dönmüş İstanbul’a. Oğlu Tunç’u neredeyse tek başına büyütmüş-büyütmekte. İşinde de özel hayatında da sert-sivri. Ama aile içinde, yani ekipte, sevilen sayılan bir "ağabey".

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR:

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur. Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe’de büyümüştür. Çoruh Aslen Artvinlidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç’un Anaçlı köyünden İstanbul’a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar’da Taşmektep İlkokulu’nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı. Günay Karacaoğlu ile yaptığı evlilikten bir kızı bulunmaktadır. Daha sonra Günay Karacaoğlu'ndan boşanmış ve bunu da "Birbirimize artık aşık değiliz." şeklinde açıklamıştır.

Kariyeri:

1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Bu sanat merkezinden mezun olan sanatçı, adını bir İnternet firmasının reklamında oynadığı "Kokoreççi" tiplemesiyle duyurmuştur. 2006 yılında bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynamaktadır. Kendisi en çok Arka Sokaklar dizisindeki Mesut rolüyle tanınır. Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununun Türkiye'de sahnelendiği ikinci sezonunda 23 Ekim 2010 tarihinden itibaren rol aldı.