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Araştırma Şirketi Metropoll’ün Sahibi Özer Sencar, Serbest Bırakıldı

Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ/PDY sorusturması kapsamında gözaltına alınan araştırma şirketi Metropollün sahibi Özer Sencar, serbest bırakıldı

06 Haziran 2017 Salı 17:27
Araştırma Şirketi Metropoll’ün Sahibi Özer Sencar, Serbest Bırakıldı

TEKİRDAĞ'da Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ/PDY sorusturması kapsamında gözaltına alınan araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar, serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Namık Kemal Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen FETÖ/PDY soruşturmasında Ankara’da gözaltına alınan araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar, dün Tekirdağ'a getirildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Sencar, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye gönderilmeden serbest bırakıldı.

Özer Sencar’ın sosyal paylaşım hesabı twitter hesabından, "Özer Sencar biraz önce serbest bırakıldı. İlgi gösteren ve sıkıntımızı paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ve saygılarımızı sunarız. (Ailesi)" yazııl mesaj paylaşıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde süren FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in de bulunduğu 36 şüphelinin sorgusu sürüyor.



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