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Aranan Terörist Serhıldan Lice'de Öldürüldü!

Diyarbakır Lice'de arananlar listesinin 'yeşil' kategorisinde yer alan 'Serhıldan' kod adlı Hakan Kızıl isimli terörist öldürüldü.

30 Haziran 2017 Cuma 13:23
Aranan Terörist Serhıldan Lice'de Öldürüldü!

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsalında dün gerçekleştirilen ve 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda öldürülen teröristlerden birinin arananlar listesinin 'yeşil' kategorisindeki 'Serhıldan' kod adlı Hakan Kızıl olduğu açıklandı. Güvenlik birimleri diğer teröristlerin Hakan Özünlü ve Sinan Yüksel olduğunu belirledi. 

Valilikten dün yaptığı açıklamada, Lice İlçesi Kutlu Köyü Kerpiçören Mezrası bölgesi ile ilgili alınan bir istihbari bilginin değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirilen operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan bilgilendirmede, öldürülen 3 PKK'lıdan 2'sinin terör örgütünün yöneticisi pozisyonda olduğu ve aranan teröristler listesi ile arandıkları belirtilmişti. 

Güvenlik birimleri, dünkü operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lının, 'Serhıldan' kod adlı Hakan Kızıl, 'Farkin Demhat' kod adlı Hakan Özünlü ve 'Rubar' kod adlı Sinan Yüksel olduğunu belirtiler. Aynı kaynaklar, Hakan Kızıl'ın 1981 İzmir doğumlu olduğu ve Diyarbakır Kulp ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, örgütün Diyarbakır bölgesindeki mali birim sorumlusu olduğu ve 'Aranan teröristler' listesinde yeşil kategoride olduğunu belirledi. 

VALİLİK AÇIKLAMASI

Diyarbakır Valiliği'nden dün yapılan açıklama şöyle:

"Lice İlçesi Kutlu Köyü Kerpiçören Mezrası bölgesi ile ilgili alınan bir istihbari bilginin değerlendirilmesi neticesinde Bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bularak etkisiz hale getirmek maksadıyla, 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 02.00’dan itibaren icrasına başlanılan operasyon kapsamında 29 Haziran 2017 günü saat 16.30 itibariyle; 3 terörist, 1 adet M-15 P. Tf., 4 adet AK-47 Kalaşnikof P. Tf., 5 adet el bombası, 1 adet silah üstü termal, 1 adet büyük telsiz ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede yapılan temas aramasında 3 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 1 adet  HP marka laptop, 6 adet sırt çantası, 4 adet met, 1 adet telsiz mikrofonu, 2 adet radyo, 1 adet panço, 3 adet not defteri, 3 adet kot pantolon, 2 adet kumaş pantolon, 5 adet gömlek, 1 adet hücum yeleği, 1 adet koltuk altı tabanca kılıfı ve 1 adet şal bulunmayı müteakip, muhafaza altına alınmıştır. 'Terör örgütüne üye olma' ve 'Kasten adam öldürme' suçlarından aranma kaydı bulunan 1 şüpheli Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır."



Son Güncelleme: 30.06.2017 13:40
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