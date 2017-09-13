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Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı; 9 kişi hayatını kaybetti !

Myanmar'daki Budist çetelerin zulmünden kaçan Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı.Naf Nehri'nde alabora olan tekneden 9 kişinin cesedine ulaşıldı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 16:44
Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı; 9 kişi hayatını kaybetti !

Myanmar- Bangladeş sınırına yakın Teknaf kentindeki polis yetkilisi Mainuddin Khan, dün gece iki ülke sınırında akan ve Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçiş yollarından biri olan Naf Nehri'nde bir teknenin alabora olduğunu söyledi.

9 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Khan, teknedeki 9 kişinin cesedine sabah saatlerinde ulaşıldığını kaydeden Khan, alabora olan teknede kaç kişinin olduğunun bilinmediğini belirtti.

SALDIRILARIN ARDINDAN NEHİRDE ŞU ANA KADAR 84 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Khan, Arakan'da ordu ve Budist çetelerin saldırılarının başladığı 25 Ağustos'tan bu yana Naf Nehri'nde alabora olan teknelerde 84 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

GEÇİŞ İÇİN 100 DOLAR ÖDÜYORLAR

Öte yandan, AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Myanmar'dan Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanları taşıyan teknelerin her biri tek seferde 100 kişi taşıyor. Arakanlı Müslümanlar teknelerle sınırı geçmek için Myanmar tarafındaN kişi başına 80 dolar, Bangladeş'e geçince de 20 dolar olmak üzere 100 dolar ödüyor.

PARA BÖLGEDEKİ NÜFUZLU KİŞİLERE GİDİYOR

Teknelerin sahiplerinin Bangladeşli yerel balıkçılar olduğunu kaydeden kaynaklar, alınan paraların büyük bölümünün bölgedeki nüfuzlu kişilere gittiğini aktardı.

ÖLEN SİVİL SAYISI TAM OLARAK TESPİT EDİLEMİYOR

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

YÜZLERCE KÖY YAKILDI! 370 BİN KİŞİ BANGLADEŞ'E SIĞINDI

Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor. Bangladeş'e, 25 Ağustos'tan bu yana 370 bin Arakanlı Müslüman ulaştı.

Son Güncelleme: 13.09.2017 17:33
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