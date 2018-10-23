ARAÇTAKİ İNCELEMENİN FOTOĞRAFI

Müslüm SARIYAR / İSTANBUL
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sultangazi'deki otoparka bırakılan diplomatik plakalı araçtan 2 valiz çıktığı öğrenildi. Valizlerde kişisel eşyalar ve kıyafetler bulunduğu belirtildi. Eşyaların konsolosluk çalışanlarına ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Ekiplerin otoparktaki çalışması sürerken, ekiplerin incelemesi sırasında çekilen fotoğraf ortaya çıktı.
Görüntü dökümü:
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-Araçtaki incelemenin fotoğrafı