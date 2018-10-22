ARACIN OTOPARKA BIRAKILMA ANI KAMERADA 

İstanbul ()  Diplomatik plakalı aracın Sultangazi'deki otoparka bırakılması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde bir kişinin aracı park ettikten sonra uzaklaştığı görülüyor Görüntü dökümü: -------------- Güvenlik...

ARACIN OTOPARKA BIRAKILMA ANI KAMERADA 

İstanbul () 
Diplomatik plakalı aracın Sultangazi'deki otoparka bırakılması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Görüntülerde bir kişinin aracı park ettikten sonra uzaklaştığı görülüyor

Görüntü dökümü:
--------------
Güvenlik kamera görüntüleri

YORUM EKLE
Gönder