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Arabasına hortumla benzin çekmek isteyen adam , canından oldu !

Adana'da korkunç bir olay yaşandı.Arabasındaki benzinin bitmesi sonucu başka bir arabadan hortumla benzini aktarmak isterken genzine kaçan benzin nedeniyle 13 gündür hastanede tedavi altında tutulan kişi hayatını kaybetti.

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:49
Arabasına hortumla benzin çekmek isteyen adam , canından oldu !

Adana'da bir sürücü, aracına hortumla çekmeye çalıştığı benzinin genzine kaçması nedeniyle tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki Pozaray Dönmez, 14 Eylül'de Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde benzini biten aracına başka bir araçtan benzin almak istedi.

Hortumla çekmeye çalıştığı benzinin genzine kaçması sonucu fenalaşan Dönmez, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım  

ünitesinde tedavisi sürerken olaydan 13 gün sonra yaşamını yitiren Dönmez'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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