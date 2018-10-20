- ARA GÜLER İÇİN GALATASARAY MEYDANI'NDA TÖREN (2)

- ARA GÜLER'İN FOTOĞRAF MAKİNESİ ÇANTASI TABUTUN BAŞINA KONULDU.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Harun UYANIK - İSTANBUL

Usta foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda tören düzenlendi.

Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirilen tören öncesinde, Beyoğlu Belediyesi'nce bir platform kuruldu. Ara Güler'in fotoğrafları ile Güler'in hayatını anlatan bir film platforma kurulan ekrandan gösterildi.Alana Ara Güler'in "Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın." şeklindeki sözlerinin yer aldığı poster asıldı. Ara Güler'in Türk bayrağına sarılı naaşı da platforma konuldu. Karanfillerin yer aldığı platformda, mumlar yakıldı. Yakınları ve sevenleri tabutun başında bir süre nöbet tuttu. Törende dostları Ara Güler'i anlattı. Daha sonra sahnede duduk ve keman sanatçıları, "Dle yaman", "Sarı Gelin" ve "Grunk" türkülerini, seslendirdi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

İstanbul Valisi Vasip Şahin , AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Ahmet Misbah Demircan ile Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan da katıldı

"ARA GÜLER, AYNI ZAMANDA BİR KAŞİFTİR"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Alçak gönüllü kişiliğiyle kendisini sanatçı olarak değil foto muhabiri olarak

tanımlamayı seçerdi ancak o çok sayıda fotoğraf sanatçısına ilham kaynağı olmuş, büyük bir sanatçıydı. Anı yakalamanın peşinde dünyayı gezmiş, dünyaca ünlü pek çok ismi fotoğraflarıyla ölümsüzleştirmişti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip

Erdoğan'ı da objektifine konuk eden sanatçı, foto röportajları ve belgeselleriyle hafızalardan silinmeyecektir." diye konuştu.

Oktay, "Ara Güler, aynı zamanda bir kaşiftir. Afrodisias Antik Kenti'ni ve Nuh'un Gemisi'nin izini fotoğraflayarak bunları dünya kültür mirasına kazandırmakla kalmamış, bölgemizin tanıtımına da büyük katkı sağlamıştır.

Özellikle İstanbul'un gözü olmuş, tarihini kaydetmiştir. Tarih deyince aklımıza yazılı belgeler gelir ama aslında fotoğraf, zamanın ruhunu anlatmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Özellikle sanatçımızın şehir fotoğrafları da yine işte bu özellikteki eserlerinden oluşuyor. Kendisi de İstanbullu olan usta sanatçımızın siyah-beyaz İstanbul fotoğrafları, derin

anlamlar içeren portreleri hem bizler hem de gelecek nesiller için çok değerli bir birikim ve hazinedir" dedi.

"İSTANBUL'UN GÖZÜYDÜ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Ara Güler'in "İstanbul'un gözü" olarak bilindiğini ancak Güler'in aynı zamanda bir dünya vatandaşı, dünya fotoğrafçısı olduğunu söyledi.

Kalın, "Fotoğraf sanatçısı değilim ben bir foto muhabiriyim derken sadece tevazu yapmıyordu. Mesleğiyle ilgili çok önemli bir ilkeyi ortaya koyuyordu. Fotoğraf sanatçılığını çok yapay, kurgusal, bir stüdyoda bir mekanda kurgulanmış bir şey olarak görüyordu ama foto muhabirliği o anı yakalayan insanın yapabileceği bir işti. O anı yakalamada onun üstüne hakikaten başka bir isim yoktu. O anlar birikti, 70 küsur yıllık meslek hayatında geriye muazzam bir miras bıraktı. Son mülakatlarından birinde 'Ben milletin kokusunu almışım, benim zenginliğim budur.' demişti. Hakikaten o kokuyu bütün dünyaya tattırabilen, hissettirebilen büyük bir ustaydı" dedi.

Ara Güler'in naaşı, buradaki törenin ardından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürüldü. Güler'in cenazesi, buradaki tören sonrasında Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü;

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