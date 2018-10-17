ARA GÜLER HAYATINI KAYBETTİ (2)

-Ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti.

Mehmet İlkay ÖZER - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL

Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, hayatını kaybetti.

Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, rahatsızlanarak Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ara Güler'in yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ara Güler'in ölüm haberini alan ailesi, yakınları ve gazeteciler hastanaye akın etti.

Görüntü Dökümü:

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Ara Güler'in arşiv görüntüleri

-Hastaneye akın eden yakınları

-Hastaneden detaylar