Aqua Parkta Elektrik Faciası : 5 Ölü

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde aqua parkta elektrik kaçağı nedeniyle, havuzda yüzen 3 çocukla, onları kurtarmak isteyen 2 kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde aqua parkta elektrik kaçağı nedeniyle, havuzda yüzen 3 çocukla, onları kurtarmak isteyen 2 kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.



Akyazı İlçesi'nde aqua parkta havuzda yüzen Gökay Yıldırım, Nurullah Ünlütürk ve Mert Kalıç adlı 3 çocuk, akıma kapıldı. İşletme sahibi Mehmet Kaya ile oğlu Kadir Kaya da suda çırpınan çocukları kurtarmak için suya atladı. 5 kişi akıma kapılırken, görevliler elektriği kesti. Bu sırada havuzun kenarında metal aksamlara dokunan 2 kişi de akıma kapılınca kendilerini geri çekerek canlarını kurtardı.



Ağır yaralanan 5 kişi, olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalplerinin durduğu belirlenen 5 kişinin hayata dönmesi için yapılan kalp masajına rağmen yaşama döndürülemedi.



Jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemede işletmede kaçak akım rölesinin mevcut olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAVUZUN ETRAFINDA KABLOLAR TESPİT EDİLDİ

Jandarma, elektrik akımına kapılan 5 kişinin yaşamını yitirdiği havuzda incelemelerde bulunurken, tadilat çalışmalarının yapıldığı havuz alanında her yerde kablolar görüldü. İlk belirlemelere göre çevredeki kablolardan birinin suyla temas etmesi sonucu facianın yaşandığı tahmin edildi. Yaşamını yitiren Mert Kalıç'ın işletmeciliğini dayısının yaptığı havuza arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye geldiği, Gökay Yıldırım'ın elektrik akımına kapılmasının ardından arkadaşlarının ve havuz işleten Mehmet Kaya ve oğlu Kadir Kaya'nın suya atladıkları ve akıma kapıldıkları belirlendi. Jandarmaya ifade veren Zafer Kerim ise ayağını havuza soktuğunda elektrik akımına kapılınca kendini geri çektiğini hemen şartelleri kapattığını söyledi. Bu arada 5 kişinin ölümünün ardından vatandaşlar Akyazı Devlet Hastanesi'nin önüne akın etti. Yakınlarını kaybedenler fenalık geçirirken, büyük üzüntü yaşandı.