Apartmanda Pusu Kurduğu Eski Karısını 13 Yerinden Bıçakladı

Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eski karısı N.Ö.’yü sürekli rahatsız eden S.G., bugün 2 çocuk annesi eski eşi evinde otururken sessizce apartmana girdi. Apartmanın bodrum katına inen merdivenlerinde saklanan S.G., eski eşinin evden çıkmasını bekledi. Bir süre sonra oturduğu daireden çıkarak apartman kapısına yönelen N.Ö., eski eşi S.G.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. 13 yerinden bıçaklanan talihsiz kadın, komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apartman ise kan gölüne döndü. Talisiz kadının hayati tehlikesi devam ederken, polis olayın ardından kaçan S.G.’yi arıyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 12:13