Antalya'da Toplu Seks Cinayeti!

ANTALYA'da çalıştığı oto yıkamacıda çıkan kavgada Ramazan Barış'ı bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Sait Özdemir, farklı cinsel talepleri yüzünden öldürdüğünü ileri sürdü. Ramazan Barış'ın eşi ise sanığın beyanlarına tepki gösterdi.



Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi'nde Durmuş Ali Barış'a ait oto yıkamacıda çalışmaya başlayan Sait Özdemir, 2 Aralık'ta çıkan kavgada patronunun yeğeni Ramazan Barış'ı 20 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ramazan Barış, 16 Aralık'ta yaşam mücadelesini kaybetti. Otopside baş, göz ve çeşitli bölgelerinde 20 yara tespit edilen Barış'ın kesici- delici alet yaralanmasına bağlı kafa kaide kırığı ile birlikte beyin, büyük damar harabiyetleri sonucu meydana gelen kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Olaydan sonra yakalanan Sait Özdemir'in geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığı tespit edildi. Sorgu aşamasında da olağan dışı davranışlarda bulunan şüpheli, sulh ceza hakimliği tarafından akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemede Sait Özdemir'in cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor düzenlendi.



Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Sait Özdemir, Ramazan Barış'ın 6-7 aydır eşiyle birlikte toplu seks yapması konusunda ısrar ettiğini öne sürerek, "Sürekli benden bu yönde talepleri oluyordu. Ancak ben kabul etmiyordum. Hatta eşi de geldiğinde arabayı yıkarken torpidoya uzanıp beni taciz ediyordu. Gülüp geçiyordum" dedi. Olaydan bir gün önce Ramazan Barış'ın kendisine 'Sende i....k var oğlum. Sen yapamıyorsan ben seni yaparım' dediğini öne süren Özdemir, şöyle konuştu:



"Ben yine kabul etmedim. Bunun üzerine 'Ya benim isteklerime cevap vereceksin, dediklerimi yapacaksın ya da valizini herşeyini topla, buradan git. Sabah senden cevap bekliyorum' dedi. Ben o gün sabaha kadar sinirden uyuyamadım. Sinir krizi geçirdim. Zira ben aynı zamanda psikoz rahatsızıyım. Tedavi görüyorum. Sabah olduğunda iş yerinde bıçak vardı. Kendisi iş yerine gelmişti. Ona nasıl vurdum aramızda konuşma geçti mi ya da geçtiyse ne geçti, bunların hiçbirini hatırlamıyorum."



Duruşmada hazır bulunan maktulün eşi Celile Barış ise sanığa tepki gösterdi. Celile Barış, eşinin sanığa ahlaksız teklifte bulunduğuna ilişkin beyanlarını kabul etmediğini söyledi. Barış, "Eşim bana sanığın kasadan para çaldığını, müşterilerden habersiz para aldığını söylemişti" dedi. Celile Barış, olayın bundan kaynaklanmış olabileceğini iddia etti.



Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.