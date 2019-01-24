Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (10)



5 TEKNE BATTI, 10 TEKNE ZARAR GÖRDÜ

Antalya'da etkili olan fırtına nedeniyle Balıkçı Barınağı'nda 5 tekne battı. Bakım için kıyıya çekilen 10 tekne ise rüzgarın etkisiyle devrilip zarar gördü.

DEREYE UÇAN OTOMOBİL VİNÇLE ÇIKARILDI

Kemer ilçesinde hortumun Ağva Deresi'ne uçurduğu Ayla Akın'a ait otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin de desteğiyle çıkarılan araçta, ekipler inceleme yaptı. Derede bir süre daha arama yapan dalgıçlar, kayıp Kader Buse Acar'a ulaşamadı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter havadan destek verirken, insansız hava araçlarıyla da dere üzerinde arama yapıldı. Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın sabah devam edileceği kaydedildi.

Diğer yandan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde tedaviye alınan anne Ayla Akın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (kumluca)

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- Sera görüntü

- Yıkılan iş yerleri

- Araç görüntü

- Yıkılan duvar

- Vatandaş röp..

- Yıkılan çatı

- Vatanda röp..

- Kaymakam alanı incelemes

- Devrilen ağaçlar

- AK Parti Milletveki Atay Uslu ve vataşlarla görüşmesi

- Sokaklardan görüntü

Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), ()

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Finike)

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- Finike ASAT Müdürlüğü önünden görüntü

- Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun görüntüsü

- Hortumun devirdiği ve savurduğu araçların görüntüsü

- Hizmet binasının içinden harabe görüntüleri

- Devrilen ve zarar gören araçlardan detay görüntüler

- Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun açıklamaları

- Devrilen baz istasyonunun görüntüsü

- Kırılan portakal ağaçları detay

- Hortumu gören Ramazan Eken'in olay anını anlatması

- Kaymakam Ergül Baysal'ın hastanedeki bir yaralıyı ziyaret etmesi

- Kaymakam Ergül Baysal'ın açıklamaları

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), ()

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Finike 2)

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- Hortumun geçtiği noktalarda hasar gören portakal bahçeleri

- Devrilen baz istasyonundan görüntü

- Devrilen araçlardan görüntüler

- Hizmet biriminde devrilen araçların görüntüsü

- Araçların kaldırılması

- Detaylar

160 MB

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), ()

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Korkuteli)

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- Yolda ilerleyen aracın camına çarpan dolu görüntüleri

- Bayatbademli Mahallesi'ndeki su basan yerlerin görüntüsü

- Yolda akan sudan görüntü

- Detaylar

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), ()

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Kemer)

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- Vatandaşların aracın düştüğü yere koşması

- Suya giren vatandaşların aracı kontrol etmesi

- Araca giren bir vatandaşın araçla sürüklenmesi

- Aracın suda gidişi

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()