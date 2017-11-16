Antalya Karayolu'nda yolcu uçağı görüntülendi !

Antalya Karayolu'nda dün akşam saatlerinde şok görüntüler ortaya çıktı.Görenlerin gözlerine inanamadığı olayda Antalya Karayolu üzerinden TIR yardımı ile yolcu uçağı çekildi.

Antalya'da özel bir firmaya ait olan 5 yıl önce inişi sırasında arızalanarak hasar gören ve firmanın borçlarından dolayı satışa çıkardığı uçak bir hayırsever vatandaş tarafından satın alınarak Uçak Lisesi'ne hediye edildi.Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı TIR yardımı ile Antalya Karayolu üzerinden götürülerek Uçak Lisesi'ne teslim edildi.

2011 yılındaki Almanya'dan Antalya'ya doğru yolan çıkan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı içerisinde 156 yolcu ve 6 mürettabatı bulunuyordu.Uçağın Antalya Havalimanı’na inişe esnasında sağ arka lastiğinin patlaması sonucu tek motorla sağ kanadının üzerinde giderek durma zorunda kalmıştı.Büyük hasar gören uçağın sahibi firmanın borçlarından dolayı iflas etmesi sonucu uçak Antalya 6’ncı İcra Müdürlüğü tarafından 1.5 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılmıştı.

Çok uzun yıllardır kullanılamayan uçağın uzun bir mazisi bulunuyor.Daha önce 3 defa açık arttırmaya çıkarılan uçak hiçbir vatandaş tarafından alınmamıştı.