Antalya'daki korkunç kazada 1 kişi öldü , 2 kişi de yaralandı !

Dün akşam saatlerinde Antalya'da korkunç bir kaza meydana geldi.İddialara göre çalışmayan sinyalizasyon nedeniyle otomobil ana yola kontrolsüz çıkınca trafik kazası meydana geldi.Yolcu otobüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken , 2 kişi de yaralandı.

Antalya istikametine giden Cengiz Kartay’ın idaresindeki yolcu otobüsü Manavgat istikametine gitmekte olan Emre Güler’in kullandığı otomobil ile çarpıştı .Sürücü Emre Güler ile otomobilde bulunan Ayşegül Ketboğa ve Meltem Gürkan yaralandı. Emre Güler, Ayşegül Ketboğa ve Meltem Gürkan olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ayşegül Ketboğa (37) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.