Antalya'da trafik kazası 1 kişi öldü,1 kişi de yaralandı !

Edinilen bilgiye göre, D-400 karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine giden Mehmet Gök idaresindeki 07 LL 105 plakalı otomobile, aynı yönden seyir halinde olan Emre Demirli'nin (25) kullandığı 35 P 1006 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Emre Demirli olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın şiddetiyle bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Gök de ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Demirli'nin cenazesi Antalya'da morga kaldırıldı.

Bu arada olay yerine gelen Demirli'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Gündüzleri Manavgat Sanayisi'nde ailesinin demirci dükkanında, akşamları ise bir otelde çalıştığı belirtilen Emre Demirli'nin, motosiklet tutkunu olduğu öğrenildi.