Antalya'da Sıcaktan Bunalanlar Gece Denize Koştu

Hava sıcaklığının 40 derece kaydedildiği turizm kenti Antalya'da yüksek nem bunaltıyor. Deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 77 olarak belirlendi. Sıcak ve nemden bunalan yerli ve yabancı tatilciler, gündüz serinlemek için sahil ve su park parklarını dolduruyor. Kent sakinleri ise zamanının büyük bölümü ya evlerinde ya da kapalı alanlarda geçiriyor.



Antalya'da gece de sıcak hava ve yüksek nem bunaltıyor. Hava sıcaklığının gece 28 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler başta Konyaaltı olmak üzere sahilleri dolduruyor. Pek çok kişi geç saate kadar sahilde vakit geçirirken birçok kişi ise çadır kurup sabahlıyor.



SAHİLDE SABAHLAYIP İŞE GİDECEKLER



İzmir'den tatil için gelen misafirleriyle sahile gelen Ahmet Aksu, sıcaktan dolayı evde duramadıklarını, sahilde sabahlayıp buradan da işe gideceğini söyledi.



Tatilcilerden Murat Gökdemir de İzmir'e göre Antalya'nın daha sıcak ve bunaltıcı nemli havaya sahip olduğunu belirtti.



Sabahlamak için çadır kuran Serdar Arslan ise "Haftanın en az bir gününü burada sabahlayarak geçiriyorum. Hava sıcak olduğu için deniz kenarında keyif yapıp serinliyorum. Çadırda uyuyacağım ve sabah işe gideceğim" dedi.



SAHİLDE GÜNDOĞUMUNU İZLİYOR



Çinli arkadaşlarıyla sahilde eğlenen Deniz Bingöl ise sıcak hava nedeniyle sahil kenarını tercih ettiklerini söyledi. Gece yarısı olmasına rağmen havanın sıcak olduğunu anlatan Bingöl, "Bazı arkadaşlarımız buraya ilk defa geldi. Burada sabahlayarak gün doğumunu seyredeceğiz" diye konuştu.



ANTALYA YANIYOR



Sahilde sabahlayanlardan Sena Sayılgan da "Hava çok sıcak gerçekten, Antalya yanıyor. Saat gece yarısını geçti ama biz alıştık. Çin'den gelen arkadaşlarımızla sabaha kadar bekleyip gündoğumunu izleyeceğiz" dedi.



Çinli Peixiao Luo ve Chaoyue Shen ise Antalya'nın bunaltıcı sıcaklığının etkisini azaltmak için sahili tercih ettiklerini söyledi. İlk defa geldiklerini belirten Çinli tatilciler, "Çok güzel bir sahil. Arkadaşlarımızla burada eğleniyoruz. Sahilde sabahlayacağız ve gün doğumunu izleyeceğiz" diye konuştu.



SICAKLIK 42 DERECEYE ÇIKACAK



Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Batı Akdeniz'de havanın bugün açık olacağı, sahillerde sıcaklığın 4 ila 6 derece, iç kesimlerde ise 2 ila 4 derece artacağı belirtildi. Yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan açıklamada, hava sıcaklığının Antalya ve ilçelerinde 42 dereceye kadar yükseleceği kaydedildi.



