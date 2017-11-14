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Antalya'da sel ve fırtına felaketi !

Antalya'da korkunç görüntüler ...Dün akşam etkili yağmur ve fırtına hayatı felç etti.Şiddetli fırtına sonrasında 25 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Çok sayıda ev , işyeri ve araba hasar gördü.Fırtınanın etkisi sabah saatlerinde daha çok belli oldu.

14 Kasım 2017 Salı 09:30
Antalya'da sel ve fırtına felaketi !

Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına kabusu yaşanıyor.Antalya'da birçok ilçe dün akşam yaşanan fırtınadan dolayı harabeye döndü.Antalya'nın Kaş, Finike, Demre ve Kumluca gibi ilçeleri fırtınadan aşırı etkilenen ilçeler oldu.Çok sayıda ev , işyeri ve araç fırtınadan dolayı hasar gördü.Fırtına esnasında yaralanan 25 kişi de hastaneye kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan 23 kişi tedavisini olduktan sonra hastaneden taburcu oldu.

Antalya'da dün akşam saat 10 sularında yaşanan hortum felaketi de yüzlerce sera , elektrik direkleri , araçlar ve evler yerle bir oldu.Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte seralarını görmek için giden çiftçiler gözlerine inanamadı.Yüzlerce sera hortumdan zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Antalya Valisi'ni arayarak telefonla bilgi aldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu yaptığı açıklamada ; "Şu anda AFAD, UMKE ekipleri bölgede çalışıyor. Gün ışır ışımaz  ben ve Belediye Başkanımız Menderes Türel, bölgede incelemelerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

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