Antalya'da sel ve fırtına felaketi !

Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına kabusu yaşanıyor.Antalya'da birçok ilçe dün akşam yaşanan fırtınadan dolayı harabeye döndü.Antalya'nın Kaş, Finike, Demre ve Kumluca gibi ilçeleri fırtınadan aşırı etkilenen ilçeler oldu.Çok sayıda ev , işyeri ve araç fırtınadan dolayı hasar gördü.Fırtına esnasında yaralanan 25 kişi de hastaneye kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan 23 kişi tedavisini olduktan sonra hastaneden taburcu oldu.

Antalya'da dün akşam saat 10 sularında yaşanan hortum felaketi de yüzlerce sera , elektrik direkleri , araçlar ve evler yerle bir oldu.Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte seralarını görmek için giden çiftçiler gözlerine inanamadı.Yüzlerce sera hortumdan zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Antalya Valisi'ni arayarak telefonla bilgi aldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu yaptığı açıklamada ; "Şu anda AFAD, UMKE ekipleri bölgede çalışıyor. Gün ışır ışımaz ben ve Belediye Başkanımız Menderes Türel, bölgede incelemelerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.