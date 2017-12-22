Antalya'da pompalı tüfekle dehşet , 4 kişi öldü !

Geçtiğimiz günlerde işten çıkarılan 26 yaşındaki garson Saddam Korkmaz, pompalı tüfekle dehşet saçtı.Son dakika gelen bilgilere göre Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki 607 Sokak'taki restoranda çalışan garson pompalı tüfekle eski işyerine gelerek ölüm saçtı.26 yaşındaki Saddam Korkmaz, pompalı tüfekle iş yeri sahibi Gani Kocabaş'ı (50), restoran çalışanı Şenol Öztaş'ı (47) ve gıda mühendisi olarak çalışan Gizem Ege'yi (30) öldürdü.

Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya konuyla ilgili olarak , "Diğer çalışanlar bu sırada saklanıyor. Onları da belli ki öldürecek. Tamamen tümünü imha etmeyi kafasına koymuş bir cinnet hali görüntüsü var" diye konuştu.

Restoranın mutfak kısmında çalışanların ise kurtulmak için restoranın buzhanesine sığındıkları öğrenildi. 5 yıldır aynı yerde çalıştığı öğrenilen Saddam Korkmaz işten çıkarıldığı için böyle birşey yaptığı konuşuluyor.

Saddam Korkmaz , restorandaki diğer çalışanları bulamayınca aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti.