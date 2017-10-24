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Antalya'da korkunç kaza ! Göçük altında kaldılar ...

Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde bahçede yapılan kazı sonucu büyük bir göçük meydana geldi.Meydana gelen göçük sonrasında 2 kişi toprağın altına kaldı.

24 Ekim 2017 Salı 10:30
Antalya'da korkunç kaza ! Göçük altında kaldılar ...

Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde korkunç bir olay yaşandı .

Elmalı İlçesi'ndeki bahçede yapılan kazı esnasında büyük bir göçük meydana geldi.Meydana gelen göçükte 2 kişi toprağın altında kaldı.Tüm arama kurtarma çalışmalarına rağmen toğrağın altından çıkarılamayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Meydana gelen göçük sonrasında hemen olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri bölgede büyük kapsamlı arama çalışmalarında bulundu.Arama kurtarma çalışmalarına  Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Elmalı Belediyesi’ne bağlı iş makineleriyle Jandarma ekipleri de katıldı.Yaklaşık 14 metre toprağın altında olduğu ön sürülen 2 kişinin cesetlerine ulaşılarak halatlar yardımıyla yukarıya çekildi. Daha sonra cesetler morga kaldırıldı.

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