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Antalya'da korkunç kaza : 2 kişi öldü , 1 kişi de yaralandı !

Antalya'nın Alanya ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.Tünel girişinde bulunan bariyerlere çarpan otomobil paramparça oldu , olay yerinde iki kişi hayatını kaybederken ağır yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

26 Eylül 2017 Salı 09:22
Antalya'da korkunç kaza : 2 kişi öldü , 1 kişi de yaralandı !

Kaza, Alanya girişindeki tünellerde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Alanya'dan Antalya yönüne giden Reşat Gürbüz yönetimindeki  06 ZA 119 plakalı Otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tünellerdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin motor bölümü çarptığı bariyerin önünde kalırken, diğer bölümü ise yaklaşık 20 metre uzağa savruldu.

Kazada araçta bulunan Mehmet Bügiş öldü, sürücü ve Mehmet Naci Gündemir ise ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılardan Reşat Gürbüzü Alanya Özel Anadolu, Gündemiri ise Başkent Üniversitesi Alanya eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralılardan Reşat Gürbüz müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Gündemirin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazada ölen Mehmet Bügiş ile Reşat Gürbüzün cesetleri polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından morga konuldu. Kaza nedeniyle tünel yolu bir süre ulaşıma kapatıldı.

Son Güncelleme: 26.09.2017 09:25
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