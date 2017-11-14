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Antalya'da kıyıya vuran canlıyı görenler inanamadı !

Antalya'da kıyıya vuran 5 metrelik dev balina görenleri şaşkına çevirdi.Antalya'nın Kemer İlçesi'nde dev balina ölü olarak kıyıya vurdu.Vatandaşlar sahil kenarında farkettikleri dev balinayı yetkililere bildirdi.

14 Kasım 2017 Salı 12:22
Antalya'da kıyıya vuran canlıyı görenler inanamadı !

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde kıyıya vuran dev balina görenleri şaşkına çevirdi.Kıyıya vuran balinanın uzunluğu 5 metre olarak ölçüldü.Oradan geçen vatandaşların durumu farketmesi üzerine yetkililere haber verildi.Olay yerine zabıta ve jandarma ekipleri gelerek çevrede önlemler aldı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken "Besin problemi yaşadığı için ölmüş ve fırtınayla kıyıya vurmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

Yetkililer balinanın çok yıprandığını, muhtemelen çok önceden öldüğünü ve  Akdeniz Atlas Okyanusu'nun bir uzantısı olduğunu söyledi.

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