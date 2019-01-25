Antalya'da fırtına ve hortumun yaraları sarılıyor

''SERADA ÇALIŞAN İŞÇİLERİMİZ CANINI, EVDEKİ ÇOCUKLARINI ZOR KURTARDI''

Antalya'da dün saatteki hızı 100 kilometreyi geçen fırtınanın bölgede verdiği zarar, sabah gün yüzüne çıktı. Kemer ve Kumluca'da iki ayrı noktada denizde oluşan ve karada etkili olan hortum felaketinin yaraları sarılmaya başlandı.

Merkez Muratpaşa ve Konyaaltı'nın yanı sıra Kemer, Finike, Kumluca, Serik, Demre ve Kaş ilçelerinde dün etkili olan hortumda 2 kişi yaşamını yitirirken, dereye uçan otomobilde bulunan Kader Buse Acar (20) akıntıya kapılarak kayboldu. Yaralanan 15 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. Evlerin çatılarını uçuran hortumda ağaçlar devrildi, dev dalgalar sahili döverken, seralarda ve ekili alanlarda büyük maddi hasar meydana geldi. Hortum, kentte maddi hasar konusunda da ağır bir bilanço yarattı. Seralar başta olmak üzere ekili alanların yanı sıra birçok ev ve işyerinde ağır hasar oluştu.

Antalya Valiliği'nda oluşan kriz masası yönetiminde kentte hasar tespit çalışmalarına başlandı. Milyonlarca lira hasara yol açtığı belirtilen hortumun, turizmin yanı sıra Türkiye'nin meyve ve sebze deposu olarak görülen Antalya'ya faturası ağır oldu. Hortumun mağdurlarının yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Fırtına nedeniyle enerji kesintisi yaşanan Finike'de, ilçenin tamamına elektrik verildi. İlçede hasar tespit çalışmalarının hafta sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEDE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, öğle saatlerinde fırtına ve hortumun etkili olduğu Kemer'e geldi. Bakan Pakdemirli, Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarını yerinde takip etti, yetkililerden bölgedeki hasarla ilgili bilgi aldı. Bakan Pakdemirli ardından hortum felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesine geçti.

İLÇEDE HOPARLÖRDEN VATANDAŞLARA UYARI

Kumluca ilçesinde dün yaşanan hortum sonrası çok sayıda sera ve narenciye bahçesi zarar gördü. Çoğunlukla domates, patlıcan, biber, salatalık seraları ile portakal ve limon bahçelerinde vatandaşlar hasar olmayan ürünlerini kurtarma çalışmalarına başladı. Yetkililerin hasar tespit çalışmaları yaptığı bölgelerde üreticiler de sabahın ilk ışıklarında yıkık seralarına gelerek, meyve ve sebze toplamaya başladı. Seraların yanı sıra bölgede tarım işçilerinin konakladığı bazı evlerin çatısının uçtuğu, hasar gördüğü gözlendi. İlçede belediye hoparlöründen yapılan anonsla da zaman zaman şiddetli olabilecek rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

ÇİFTÇİLER SAĞLAM ÜRÜNLERİ TOPLAMAYA BAŞLADI

İlçede domates serası zarar gören üreticilerden İsmail Demirel, ailesiyle sabah erken saatlerde seraya gelerek zarar görmeyen ürünleri topladıklarını anlattı. Devletten destek beklediklerini dile getiren Demirel, "Dün 5 dakika içinde yaşanan hortumda her şeyimiz gitti. mağdur oldu. Domates, her şey zarar gördü. Ortakçıyım, sigortam yok. Hasadımızı yeni yapıyorduk ancak hortum sonrası hasadımız bitti artık. Kurtarabileceğimiz ürünleri kurtarmaya çalışıyoruz. Zararım 300 bin lira" dedi.

'İŞÇİLER CANINI ZOR KURTARDI'

Çiftçilerden Muhammet Çelik, dün denizden oluşan hortumun iç kesimlere kadar 10 kilometrelik hatta etkili olduğunu söyledi. Çelik, "Dün hortum sırasında serada çalışan işçilerimiz vardı. Bölgedeki seralarda genellikle domates var. Bölgede hasar tespiti yapılıyor. Patlıcan, biber, salatalık tüm ürünlerimiz zarar gördü. Ben de seradaki zararımı inceliyorum. Üretim şartları bu sene yağıştan selden dolayı kötüydü. Bu ürün fiyatlarına da yansıdı. Çiftçi para kazanacağı zaman hiç bir şey kalmadı. Serada çalışan işçilerimiz canını, evdeki çocuklarını zor kurtardı" diye konuştu.

FIRTINA UYARISI

Meteorolojiden yapılan açıklamada, fırtınanın bugün de kentte etkili olacağı, güney yönlerden zaman zaman 100 kilometrenin üzerinde esmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada, fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisinin kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

ANTALYA'DA DÜN NE OLDU?

Dün sabah saatlerinde Antalya ve ilçelerinde başlayan şiddetli yağmur, öğle saatlerinde fırtınaya çevirdi. Öğleden sonra Kumluca ve Kemer'de etkili olan iki hortum, yıkıp geçti. Saatteki hızı 100 kilometreyi geçen fırtına ve yağmur, Antalya ve batı ilçelerinde felakete yol açtı. Evlerin çatısını uçuran, teknelerin batmasına neden olan, seraları yerle bir eden hortum ve fırtınada çatıdan uçan cisimlerin çarptığı Berivan Karakeçili (13) ve hortumun savurduğu belediye işçisi Bayram Demir (40) yaşamını yitirdi. 15 kişinin yaralandığı felakette, Kemer'deki Ağva Deresi'ne uçan otomobildeki Kader Buse Acar ise kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zarar gören seralardan genel görüntü

Yıkılan stadyumdan görüntü

Görevlilerin stadyum içinde temizlik yaparken görüntüsü

yıkılan sera içinde domates toplayanların görüntüsü

RÖP 1: İsmail Demirel

RÖP 2: Muhammet Çelik

Patlıcan ve biber seralarından görüntü

Detaylar

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Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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