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Antalya'da ByLock operasyonu ; Çok sayıda gözaltı kararı var !

Antalya'da son dakika FETÖ operasyonu ...Antalya'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda gözaltı kararı çıktığı öğrenildi.Antalya'da ByLock kullananlara yönelik büyük operasyon ...

23 Kasım 2017 Perşembe 13:16
Antalya'da ByLock operasyonu ; Çok sayıda gözaltı kararı var !

Antalya'da son dakika FETÖ operasyonu ...Antalya'da ByLock kullanıldığı belirlenen kişilere yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.Yapılan operasyonlar çerçevesinde ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 99 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında avukat, doktor ve üst düzey isimlerinde olduğu belirlenen şüpheli kişilerden 77'si gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında,terör örgütü FETÖ'nün üyeleri arasında kendi haberleşmelerini sağlayan program olan ByLock' kullananlara yönelik operasyonlarda  99 şüpheli hakkında soruşturma yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

İl merkezinde 102 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı

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