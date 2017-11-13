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Antalya'da baba dehşeti : 2 çocuğunu öldürüp , intihar etti !

Antalya'da korkunç olay ... Antalya'da baba dehşeti yaşandı..3 ve 5 yaşındaki çocuklarını kafasından vurarak öldüren baba daha sonra kendi kafasına da sıkarak intihar etti.

13 Kasım 2017 Pazartesi 17:10
Antalya'da baba dehşeti : 2 çocuğunu öldürüp , intihar etti !

Antalya'da baba vahşeti yaşandı...Antalya'nın Aksu İlçesi'nde yaşanan korkunç olayda 40 yaşındaki Göksel Akşener isimli baba  3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu adındaki kızlarını kafasına sıkarak öldürdü.Cani baba daha sonra aynı silahla bu sefer kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Ev sahibinin uzun bir süre kiracısından haber alamadığı gerekçesiyle polise haber verdi ve polisler evi aramak için olay yerine intikal etti.Eve giren polis ekipleri Göksel Akşeker ve iki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.Yapılan incelemerin ardından cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

40 yaşındaki Göksel Akşeker’in daha önce adli kaydının bulunduğu ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenilirken daha önceleri de eşini yaralayarak çocukları kaçırıldığı bilgisi alındı.

Anne  Şura Akkök Akşeker olaydan sonra yaptığı açıklamada ;" Ben bu adamın uyuşturucu bağımlısı ve sapık bir zihniyete sahip olduğunu söylememe rağmen hiçbir şey yapılmadı. Annesi oğlunun ne tür bir insan olduğunu bildiği halde kendi adına ev kiralayarak oturttu.Benim çocuklarımın ölmesine sebep olan herkesten şikayetçiyim. Bir olup çocuklarımı öldürdüler. Benim iki tane gül gibi yavrularım öldü gitti" ifadelerini kullandı.

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